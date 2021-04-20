TRT canlı izle! 20 Nisan Salı TRT yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 20 Nisan Salı kanalların yayın akışı! TV8 yayın akışı! Doya Doya canlı yayın izle! 20 Nisan Salı Doya Doya Moda izle! TV8 20 Nisan yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 20 Nisan Salı kanalların yayın akışı! TV8 yayın akışı! Doya Doya canlı yayın izle! 20 Nisan Salı TRT yayını!
20 NİSAN TRT YAYIN AKIŞI
02:50Sahur Bereketi
04:40Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:38İstiklal Marşı Ve Günün Pro...
05:40Bir Yusuf Masalı
08:00Mesnevi'den Hikayeler
08:25Kuşlarla Yolculuk