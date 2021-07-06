TRT 1 günün maçları! Euro 2020 6 Temmuz Salı bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?

TRT 1 günün maçları neler merak ediliyor. Euro 2020 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçları halen devam etmektedir. Euro 2020 'de günlük ortalama 2 maç yapılıyor. Yarı final maçlarının ardından büyük final maçına geçilecek. Peki 6 Temmuz bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır?