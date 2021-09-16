Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü Osman Dilek (77), tedavi gördüğü hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü Osman Dilek (77), tedavi gördüğü hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 11 Eylül saat 10.30 sıralarında, Kazım Karabekir Mahallesi hemzemin geçidinde meydana geldi. Ankara-İzmir seferini yapan Ş.Ç. idaresindeki yolcu treni, hemzemin geçitte, çiftçi ve 3 çocuk babası Osman Dilek idaresindeki 45 AV 717 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonrası 300 metre sürüklenen otomobilde ağır yaralanan sürücü Dilek, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Omuriliği ve kaburgalarında kırık oluşan, KOAH hastası Dilek, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Osman Dilek, Şehzadeler ilçesi Hüsrev Ağa Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazın ardından Asri Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Osman Dilek'in ismini taşıdığı oğlu Mustafa Osman Dilek (55), taziyeleri kabul etti.


Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ankara Valiliği'nden Şereflikoçhisar ve Evren'de yaşayan vatandaşlara şiddetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği'nden Şereflikoçhisar ve Evren'de yaşayan vatandaşlara şiddetli sağanak uyarısı

 Boşanmak isteyen eşi falçatayla yaralama davasında hakimden 'Taliban mahkemesi' çıkışı

Boşanmak isteyen eşi falçatayla yaralama davasında hakimden "Taliban mahkemesi" çıkışı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serenay Sarıkaya Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Ali Koç Mesut Özil Halis Özkahya Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mehmet Akif Ersoy Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şenol Güneş Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 15:17:04. #1.12#