Türkiye'nin en büyük elektronik alışveriş sitelerinden olan Trendyol, büyük indirime hazırlanıyor. İndirime sayılı günler kaldı. Trendyol, 8-11 Kasım arasında sürpriz indirimler yapacak. Süper indirim yapılacak ürünler arasında bilgisayar, tablet, cep telefonu, elektrikli araçlar, giyilebilir teknoloji ürünleri, ayakkabılar, botlar, kış lastiği, gıda ve çocuk giyimlerinin de olduğu kategoriler var. Trendyol indirimi ne zaman, saat kaçta başlıyor? 8 Kasım indirimi başladı mı?

8 KASIM İNDİRİMİ BAŞLADI MI?

11 Kasım İndirim Günleri

11.11 Alışveriş Çılgınlığı

Black Friday teriminden sonra ortaya çıkan 11.11'in anlamı nedir? Nasıl alışveriş festivaline dönüşmüştür? Neden bu tarihte herkes çılgınlar gibi alışveriş yapmaktadır? Hangi ülkeler 11.11 alışveriş festivalini kutlamaktadır? 11.11 alışveriş festivalinde neler alınmalıdır?

11.11 Tarihinin Anlamı Nedir?

Her şey 1990'lı yıllarda düzenli ilişkisi olmayan dört Çinli öğrencinin, şaka amaçlı, kendilerine hediyeler almasıyla başlamıştır. Sevgilisi olmayan bu öğrencilerin yaptıkları bu hareket okulda dikkat çekmiş ve geleneksel bir hal almıştır. Bunun üzerine bugüne "Yalnızlar Günü" (Singles' Day) adı verilmiş ve her 11 kasımda sevgilisi olmayan öğrenciler kendilerine hediyeler alarak bu günü geleneksel hale getirmeyi başarmış ve günümüze kadar gelmiştir. 11.11 tarihinde dört tane "1" olmasından dolayı bu tarih yalnızlığın simgesi olarak görülmüştür.

11.11 Nasıl Alışveriş Festivali Olmuştur?

1999 yılında Alibaba.com'u kuran Jack Ma, şirketi kurmadan önce Çin'in Hangzhou şehrinde İngilizce öğretmeniydi. 11 kasımın gençler arasında giderek yaygınlaştığını fark eden Jack Ma, 11 kasımdaki alışveriş çılgınlığını 2009 yılında internet ortamına getirmiştir. Her yıl Amerika'da kutlanan Black Friday çılgınlığı neden Çin'de de olmasın diye düşünen Jack Ma tahmin edemediği bir ilgiyle karşılaşmıştı. 11.11 günü saat 00:00'da başlayan bu etkinlikte, birçok e-ticaret sitesi ürünlerinde %50'den fazla indirim uygular. 11.11'de yapılan bu indirimler 24 saat boyunca devam eder. Alibaba, 2020 yılında 11.11 alışveriş festivali sonrasında eriştiği ciro ABD'de yapılan Black Friday ve Cyber Monday festivalleri sırasında yapılan satış miktarının toplamından fazla satış yaparak rekora geçmiştir. 2020 yılında Alibaba, 11.11 alışveriş çılgınlığında 24 saat boyunca saniyede yaklaşık 600.000 sipariş almıştır. Satışlar, bir önceki yıllara göre hep rekor kırmıştır. Bu durum birçok e-ticaret sitesini harekete geçirmeyi başarmıştır. 11.11'de yapılan online alışveriş festivaline katılımın çok büyük olduğu fark edilince dünyada yayılmaya başlamış ve e-ticaret siteleri 11.11'de büyük indirimler yaparak bugünü geleneksel alışveriş gününe çevirmiştir. 11.11 alışveriş festivali sadece Çin ile sınırlı kalmayıp, Türkiye de dahil 200ü aşkın ülkede kutlanmaktadır. Günümüzde e-ticaret siteleri yaptıkları bu büyük indirim kampanyalarıyla kullanıcıları etkilemeyi başarmıştır. Trend ve indirimli ürünleriyle cezbedici fırsatlar sunmaya devam etmektedir. 11.11 indirim gününde yaşanan bu alışveriş çılgınlığında özellikle elektronik aletlere gösterilen ilgi dikkat çekmektedir.

11.11'de Kendinize Sürprizler Yapın

Hediye almak için artık doğum günlerinizi veya özel günleri beklemeye gerek yok. 11.11'de yapılan büyük indirimlerden faydalanarak siz de kendinize küçük sürprizler yapabilirsiniz. Yalnızlar Günü olarak anılan 11 kasım alışveriş festivalinde özellikle giyim, ayakkabı, kozmetik & kişisel bakım, saat ve ev eşyaları kategorilerinde sizi heyecanlandıracak indirimlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

11.11 Indirim Festivaline Hazır Mısınız?

Çin'de başlayan Yalnızlar Günü (Singles' Day) olarak adlandırılan indirim festivali e-ticaret sitelerinin gelişmesiyle giderek dünyaya yayılmaktadır. 11.11 alışveriş festivali birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kutlanıyor. E-ticaret sitesinden yapılan bu alışverişler insanlara büyük kolaylık sağlıyor ve vakit kaybını önlüyor. E-ticaret sitelerinde gerçekleşen 11.11 indirimleri sayesinde insanlar istedikleri ürünü hızlıca bulabiliyor hatta kampanyalar sayesinde çok daha uygun fiyatlarla karşılaşabiliyor. Dünyanın birçok ülkesinde sadece 11.11 tarihinde 24 saat boyunca kutlanılan alışveriş festivali Trendyol.com'da bir gün yerine 9-11 kasım tarihleri arasında tam üç gün sizlerle. Yüzlerce markada, yüz binlerce üründe %90'a varan indirimler Trendyol'da. Büyük indirim günlerinde; ev&yaşam kategorisinden teknolojiye, güzellik kategorisinden modaya beklediğiniz her şey mevcut. Aklınızı başınızdan alacak bu uygun fiyatlı ürünlere ve istediğiniz markalara sahip olmak için ürünlerinizi sepetinize eklemeniz yeterli. Hiçbir yerde bulamayacağınız indirimler ve kampanyalar her zaman olduğu gibi Trendyol'da sizlerle.

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