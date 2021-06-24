Trendyol'dan Türkiye'nin müzelerine destek
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Trendyol'dan Türkiye'nin müzelerine destek

Trendyol'dan Türkiye'nin müzelerine destek
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Trendyol, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 180'den fazla müze ve özel müzeleri desteklemek amacıyla "Türkiye'nin Müzeleri Trendyol'da" projesini başlattı.

Trendyol, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 180'den fazla müze ve özel müzeleri desteklemek amacıyla "Türkiye'nin Müzeleri Trendyol'da" projesini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müzelerde yer alan eserlerin yansıması ürünleri tek çatı altında toplayan Trendyol, Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca müşterisi ile bu ürünleri buluşturuyor, müze mağazacılığının dijitalleşmesine katkı sağlıyor. Teknoloji ve pazarlama gücüyle müzelerin yanında duran Trendyol, böylece müzelerin gelirlerini artırmayı hedefliyor.

"Trendyol Sanat" ile sanatçıları sanatseverlerle buluşturan Trendyol, şimdi de müzelerin el yapımı eşyasından özel tasarımlarına kadar geniş ürün yelpazesine platformunda yer veriyor. Müze mağazacılığı dijitalleşirken, müze ziyaretlerinden bağımsız olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca kişi ürünlerle buluşabilecek. Müzelerin, Trendyol üzerinden sağladığı gelir ile Türkiye'nin kültür, sanat, tarih ve gastronomisine yaptıkları katkının artırılması amaçlanıyor.

"Türkiye'nin Müzeleri" butiğinde aralarında Topkapı Sarayı, Göbeklitepe, Pamukkale, Efes, Zeugma, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Troya gibi Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 180'den fazla müze ve ören yerinin ticari işletmesini yapan Müzedenal ve Pera Müzesi, Atatürk Vakfı, Adatepe Zeytinyağı Müzesi ve Borusan Contemporary bünyesinde hizmet veren Borusan ArtStore yer alıyor.

Müzelerin replikalardan mücevherlere, dekoratif heykel ve objelerden özel basım kitaplara, günlük olarak kullanılabilecek takı, kupa, çanta, tişört gibi binlerce ürününe Trendyol mobil uygulamasından ve https://www.trendyol.com/sr'mid=230926,209839,163709,148644,302600 adresinden ulaşılabiliniyor.

"Anadolu'nun kadim kültürünü ürünlerimiz ile daha fazla kişiye tanıtmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müzedenal Yönetim Kurulu Başkanı Ege Bağlıkaya, Trendyol iş birliğine ilişkin "Anadolu'nun kadim kültürünü ürünlerimiz ile daha fazla kişiye tanıtmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizde Trendyol ile birlikte bu mirası daha fazla insana tanıtmak Anadolu kültürü için büyük bir atılım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Borusan Contemporary Müdürü Dr. Kumru Eren ise Borusan ArtStore bünyesinde sanatseverlere sunulan yayınların ve Borusan ArtStore'a özel üretilen tasarım ürünlerin de Trendyol iş birliğinde daha geniş bir kitleyle buluşturulmasından memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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