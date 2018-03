Tredaş Kadın İstihdamı Konusundaki Tecrübelerini Öğrencilerle Paylaştı

Kadınların iş hayatındaki istihdamının ve cinsiyetler arasında adil ve eşitlikçi fırsatların sunulmasına ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik olarak IC İÇTAŞ Enerji ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği kapsamında, "Ver Elini Üniversite, Gelecek IC Enerji'de" sloganıyla başlatılan çalışmalar, çok yönlü dayanışma ile sürdürülüyor.

TREDAŞ açıklamasına göre, Yeditepe Üniversitesi'nin de dahil olduğu küresel bir topluluk olan Institute of Electrical and Electronics Engineers'in (IEEE) Power & Energy Society (PES) kolu tarafından düzenlenen "Women in Power" etkinliği, ilk kez Türkiye'de Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.



Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi'nde "Enerji Sektöründe Kadın İstihdamı" konulu bir konferans düzenlendi. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, IC İÇTAŞ Enerji İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İlkşen Çetintaş konuşmacı olarak yer aldı.



Açıklamada verilen bilgilere göre, Çetintaş, TREDAŞ'ta kariyer olanakları, mühendislik fakültelerinden mezun olmuş ve TREDAŞ'ta çalışan kadınların sektöre bakış açıları ve deneyimlerini samimi bir iletişim ortamında öğrencilere aktardı.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden de söz eden Çetintaş'ın sunumu, öğrenciler tarafından beğeniyle karşılandı.



Çetintaş'ın ardından öğrencilerle bir araya gelen TREDAŞ Müşteri Hizmetleri Müdürü Serap Duran ile EBRD Proje Danışmanı Aylin Olsun'un söyleşisi sonrası etkinlik sona erdi. TREDAŞ, "Ver Elini Üniversite, Gelecek IC Enerji'de" projesi ile kadın mühendislerin enerji sektöründe istihdam edilmelerinde süregelen dengesiz dağılımın giderilmesinde özellikle katkı yaratmayı ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit fırsatlar sunulmasını mümkün kılmayı; gerek sahada gerekse yöneticilik pozisyonlarında, kadınların aktif rol almalarını sağlamayı hedefliyor.