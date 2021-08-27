Transferin gözdesi Oğuz Kağan Güçtekin
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Transferin gözdesi Oğuz Kağan Güçtekin

Transferin gözdesi Oğuz Kağan Güçtekin
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Oğuz Kaan, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'den gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe'de bu sezon şu ana kadar görev alamayan Oğuz Kağan Güçtekin, sarı-lacivertli ekipten ayrılıyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Süper Lig ve TFF 1'inci Lig ekiplerinden teklifler var ancak Fenerbahçe, Oğuz Kağan'ı bonservisiyle göndermeye sıcak bakmıyor. Kiralık olarak takımdan ayrılması beklenen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor ve Giresunspor, TFF 1'inci Lig'den ise Manisa FK, Gençlerbirliği ve Denizlispor ilgileniyor. Bunun yanı sıra Belçika Ligi'nden de Oğuz Kağan iiçin teklifler var. Yabancı oyuncu kuralının gelmesinin ardından Türk oyuncular daha da önemli hale gelirken, Oğuz Kağan'ın oynayabileceği bir takıma transfer olmak istediği öğrenildi.

2017-28 sezonunda Fenerbahçe'de A takımda görev yapmaya başlayan Oğuz Kağan Güçtekin, daha sonra Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor'a kiralık olarak gönderilmişti. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

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