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Trakya Üniversitesi ile Okçular Vakfı, geleneksel okçuluğu bilimsel platforma taşıyacak

AA / Salih Baran - Haberler | Spor
Trakya Üniversitesi ile Okçular Vakfı, geleneksel okçuluğu bilimsel platforma taşıyacak

Trakya Üniversitesinde (TÜ) geleneksel okçuluk sempozyumu düzenlenecek.

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) geleneksel okçuluk sempozyumu düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Erdoğan, Muhammet Bakırcı, Yasin Kırcı, Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ve Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Hasan Şahintürk, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, geçmişten günümüze okçuluk kültürü konuşulup, bu sporun Edirne'de ve TÜ'de yaygınlaştırılması adına yapılabilecek iş birlikleri görüşülürken, geleneksel okçulukla ilgili bir sempozyum düzenlenmesi de kararlaştırıldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversite olarak geleneksel sporları çok önemsediklerini ve sahip çıktıklarını ifade eden Tabakoğlu, "Okçuluk kültürümüzün önemli bir parçası. Gençlerimizin bu sporu daha yakından tanıması ve kültürlerini yaşatması gerektiğini düşünüyorum. Üniversite olarak her sene düzenlediğimiz Nevruz kutlamalarında geleneksel okçuluğa da yer verip, bu kültürün öğrenciler tarafından benimsenmesine vesile oluyoruz. Aynı zamanda çalışanlarımız arasında da geleneksel okçulukla profesyonel olarak ilgilenenler var. Birlikte bu sporun Edirne'de yaygınlaştırılması adına önemli projeler gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Erdoğan, Tabakoğlu'na içerisinde ok bulunan bir tablo hediye etti. Tabakoğlu'da Erdoğan'a çini tabak armağan etti.

Okçular Vakfı heyeti, Tabakoğlu eşliğinde Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi Sağlık ve İmaret Müzesi'ni gezdi.

AA / Salih Baran - Spor Haberleri
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