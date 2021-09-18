Trakya'da sağanak etkili oluyor - Haberler
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Trakya'da sağanak etkili oluyor

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Trakya'da sağanak etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

Edirne'de, aniden başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin önünde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kırklareli'nde de zaman zaman etkisini artıran sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarında yağışın dinmesini bekledi.

Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de su birikintisi oluşabilecek caddelerde rögarları açtı.

Trakya'da sağanak etkili oluyor

Trakya'da sağanak etkili oluyor

Trakya'da sağanak etkili oluyor

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı
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