Trakya Birlik Karlı Bir Yıl Geçirdi - Edirne

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, birliğin 2017-2018 iş yılını karlı geçirdiğini bildirdi.

Trakya Birlik 2017-2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Sezen, burada yaptığı konuşmada, 2003'te başladığı görevine veda ettiğini söyledi.

Görevini teslim edeceği iş yılında Trakya Birlik'in tarihinin en yüksek karlılık rakamına eriştiğini belirten Sezen, "Başarılı bir iş yılına imza atmış olmanın ve uzun yıllardan sonra ilk defa ortaklarına kar payı dağıtıyor olmanın mutluluğu ve gururunu yaşayarak huzurlarınızdan ayrılıyorum." dedi.

Trakya Birlik'in bu yıl da altın sayfalara bir yenisini eklediğini aktaran Sezen, şöyle devam etti:

"2017-2018 iş yılını çalışmalarımız neticesinde 65 milyon 102 bin 377 lira karla kapatmış bulunuyoruz. Bu karın 36 milyon 344 bin 340 lirasını ortak içi işlemlerden gerçekleşmek suretiyle bu alanda da tarihimizin en yüksek karlılık rakamına ulaşılarak ortaklarımıza dağıtılacak risturn (kazanç payı) rakamının daha anlamlı hale gelmesi sağlanmıştır.

Çalışma raporlarının müzakeresinde de belirtileceği üzere 2017-2018 iş yılı ortak içi faaliyetlerimizden elde ettiğimiz karın mevzuatımız çerçevesinde 13 milyon 466 bin 666 lirası, kooperatiflerimizin birliğimizle gerçekleştirdiği ortak içi işlemler oranında dağıtımı yapılacak olup kooperatiflerimizin hesabına düşen tutarların tamamı da kooperatiflerimiz vasıtasıyla şubat ayının ilk yarısında ortaklarımıza alın terlerinin karşılığı olarak takdim edilecektir."

"Türkiye'nin en önemli tesisleri haline getirdik"

Sezen, görev yaptığı 16 yıl boyunca birliğin fabrikalarında yaklaşık 27 milyon avro, bugünkü değerle 175 milyon lira yatırım yapılarak fiziki altyapının güçlendirildiğini belirterek, "Kapasitelerini mevcut altyapılarıyla uyumlu olarak olabildiğince yükselterek Türkiye'nin en önemli tesisleri haline getirdik. Bugün 2005 yılına kadar 160 bin ton olan kırma kapasitemizi ortalama 300 bin tona, 45-50 bin ton olan rafine kapasitemizi ise gerçekleştirdiğimiz bir dizi yatırımla 3 katından fazla artırarak 165 bin tona yükselttik. Tüm bu yatırımlarımız kadar ve belki de daha da önemlisi, doğru pazarlama satış politikaları ve idari yapılanmayla 48 bin ton seviyesinde teslim aldığımız rafine yağ satışlarımızı şu an yıllık 150 bin tonun üzerinde bir seviyeye taşıyarak ortaklarımızdan aldığımız ürünün tamamını işler ve mamul halinde satar hale getirdik." diye konuştu.

Sezen, son 15 yılda kooperatiflerin fiziki ve hizmet altyapılarını güçlendirmek adına 20 milyonu sabit kıymet 30 milyonu araç, ekipman ve donanım olmak üzere 50 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yatırımların yaklaşık değerinin 75 milyonun üzerinde olduğununu dile getiren Sezen, "Ürün alımlarında yağ oranına göre fiyatlama modeline geçmemiz bir devrimdir. Bu sayede hem ortaklarımızın cebine giren ürün bedelini daha yukarılara çekmeyi sağlamış olduk hem de ülkemiz için stratejik öneme sahip bitkisel yağ üretiminde dönüm başına elde edilen yağ miktarını arttırarak ülke ekonomisine ithalat rakamlarının azaltılması yoluyla büyük bir katkı sağladık." dedi.

Sezen, yaklaşık 250 milyon lira tutarında olan sanayi ve kooperatifçilik yatırımlarını Birliğin ticari döngüsü içerisinde hiçbir yabancı kaynak kullanılmadan tamamen kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

"Türkiye kendi kendine yetecek ayçiçeğini üretecektir"

Sezen, Trakya Birlik'in başta üretici ortakları olmak üzere tüm ayçiçeği üreticisinin ekonomik menfaatlerinin korunması ve ülke üretiminin kendi kendine yeter seviyeye ulaştırılması yolunda önemli bir rol oynadığını söyledi.

Bu yılki sezonun bereketli geçmesini dileyen Sezen, "Tarım Bakanlığımız 2019 yılı için 5 kuruş olan buğday pirimin 10 kuruşa çıkartmıştı. Bunu ayçiçeği üreticilerinin talebi olarak 40 kuruş olan pirim desteğini de 80 kuruşa çıkartılmasını ve bu ülkede yağlı tohumların daha çok ekilerek yağ açığının bu şekilde kapatılmasını talep ediyorum. Eğer 40 kuruştan 80 kuruşa çıkartılırsa ayçiçeğindeki pirim, Türkiye kendi kendine yetecek ayçiçeğini üretecektir." değerlendirmesini yaptı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da Trakya Birlik'in ve çiftçilerin daha da güçlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun da Trakya Birlik'in 48 kooperatifi, 36 bin 346 ortağı ve 333 birlik temsilcisiyle ülkenin en güzide kuruluşlarından olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Rafet Sezen'e hizmetlerinden dolayı plaket verildi.

Bu arada olağan genel kurula girmek isteyen bazı üyeler ve güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma polis ekiplerince yatıştırıldı.

Kaynak: AA