Trakya 17 ülkeye en çok çelik, çimento, kimyevi madde ve hububat sattı

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan 2021 yılında 17 ülkeye ağırlıklı olarak çelik, çimento, kimyevi madde ve hububat ürünleri gönderildi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl ihracatta üst sıralarda yer almayı başaran Trakya, bir önceki yıla göre ihracat rakamlarını arttırdı.

2020 yılında 1 milyar 153 milyon 972 dolar ihracat gerçekleştirilen bölgede, 2021'de 1 milyar 560 milyon dolar ihracat rakamına ulaşıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bölgede en çok ihracat 1 milyar 379 milyon 410 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

Tekirdağ ihracat rakamlarında ön plana çıkan il olurken, Kırklareli 126 milyon 958 bin dolar ile ikinci, Edirne ise 63 milyon 41 bin dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Tekirdağ, geçen yılın ilk çeyreğinde 290 milyon 208 bin dolar, ikinci çeyreğinde 351 milyon 204 bin dolar, üçüncü çeyreğinde 354 milyon 838 bin dolar, dördüncü çeyreğinde ise 374 milyon 159 bin dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdi.

2021 yılının ilk çeyreğini 29 milyon 607 bin dolar ihracatla kapatan Kırklareli'nde de istikrarlı artış sürdü.

Kent yılın ikinci çeyreğinde 30 milyon 685 bin, üçüncü çeyreğinde 31 milyon 589 bin, dördüncü çeyreğinde ise 35 milyon 75 bin dolar döviz akışı sağladı.

13 milyon 727 bin dolar ihracatla yıla başlayan Edirne ise yılın ikinci çeyreğinde 15 milyon 164 bin, üçüncü çeyreğinde 18 milyon 481 bin dolar, son çeyreğinde ise 15 milyon 667 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Trakya'dan 17 ülkeye ihracat yapıldı

Sektörel bazda yapılan ihracatta Tekirdağ'da da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü bir önceki yıla göre yüzde 48,8 artış ile ön planda yer aldı.

Türkiye'nin hububat ambarı olarak bilinen Edirne ve Kırklareli'nde de en çok ihracat hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yapıldı.

Tekirdağ'dan çelik, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik ve elektronik, fındık ve mamulleri, gemi, yat ve hizmetleri, halı, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, madencilik ürünleri, makine ve aksamları ve diğer ürünlerin ihracatı yapıldı.

Kırklareli ise çelik, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik ve elektronik, fındık ve mamulleri, halı, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, meyve sebze mamulleri ve diğer ürünleri yurt dışına gönderdi.

Edirne de ağırlıklı olarak çelik, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik ve elektronik, fındık ve mamulleri, halı, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, meyve sebze mamulleri ve diğer ürünleri ihraç etti.

İhracat yapılan ülkelere bakıldığında ise 2021 yılında Tekirdağ'ın en çok ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla ABD, İtalya, Bulgaristan, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve Polonya izledi.

Edirne en çok Yunanistan, Bulgaristan, Almanya, Kosova, Arnavutluk, Angola, Belçika, Bosna-Hersek, Kırklareli ise Bulgaristan, Birleşik Krallık, Almanya, Nijerya, Kenya, Angola, İtalya ve Gana'ya ürün ihraç etti.

AA / Ufuk Ertop - Ekonomi Haberleri

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