Trafikte Radara Yakalanarak Ceza Alan Avukat, Mahkeme Kararıyla Cezayı İptal Ettirdi

Kırıkkale Barosu'na kayıtlı Avukat Ali Can Çiçek, mart ayında Sinop- Samsun Karayolu'ndaki Demirci Köyü Tüneli'nde aracıyla saatte 122 kilometre hızla seyir halindeyken radara yakalandı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre Çiçek'e 206 lira idari para cezası kesildi. Ceza karar tutanağı haziran ayında tebliğ edilen avukat Çiçek, güzergâhta hız sınırını belirten tabela ve radar kontrol levhası olmadığı ve cezanın tuzak niteliğinde olduğunu belirterek cezaya itiraz etti. Kararın iptal edilmesi için Sinop Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu.

27 RADAR KONTROL LEVHASI BULUNUYOR

Sinop Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ise bölgede toplam 27 "radar kontrol ve radar" levhasının bulunduğunu, otomobiller için bölünmüş yollarda hız limitinin 110 kilometre olduğunu kaydetti. İdari işlemin hukuka uygun olduğunu savundu.

MAHKEME: HUKUKA AYKIRI

Sinop Sulh Ceza Hâkimliği kararında, hız limitinin 110 kilometre, % 10 yasal tolerans ile 121 kilometre olduğunu belirtti. Sürücünün hızının 122 kilometre ölçüldüğü ve sınırı sadece 1 kilometre ile aştığını dikkate alan hâkimlik, "1 kilometre hız aşımının da makul karşılanabileceğine" kanaat getirdi. Avukat Ali Can Çiçek'in itirazını yerinde gören hâkimlik, cezanın hukuka aykırı olması nedeniyle idari para cezasını kaldırdı. Ali Can Çiçek, kararın aynı durumda bulunan mağdurlar açısından emsal olduğunu belirtti.