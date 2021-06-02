Trafik sigortasında reform niteliğinde değişiklikler geliyor: İyi sürücüye düşük fiyat

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, en önemli gündem maddelerinden birinin trafik sigortası olduğunu söyledi. Trafik sigortasındaki değişikliklerin reform niteliğinde olacağını söyleyen Gürsoy; sigorta skoru hesaplanması projesini, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımı yapılabilmesine katkı sağlaması ve sigorta şirketleri tarafından primlerin daha adaletli bir şekilde belirlenmesine imkân sağlaması bakımından oldukça önemsediklerini vurguladı.

Türkiye'de sigortacılığın çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) bu yıl 10. kez düzenlediği, sigorta sektörünün en önemli buluşmalarından Sigorta Haftası, önceki gün gerçekleşen "2021'de Sigortanın Türkiye Ekonomisine Katkısı, Beklentiler, Fırsatlar" paneli ile başladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy panelde sigortanın Türkiye ekonomisine katkıları değerlendirildi.

"REFORM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla son zamanlarda sektörün gündemine oturan trafik sigortasındaki belirsizliğin, mahkeme kararları dikkate alınarak düzenlenen trafik sigortasına ilişkin kanun taslağı ile ortadan kalkacağını söyleyen SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, "SEDDK olarak önümüzdeki dönem trafik sigortasında reform niteliğinde değişiklikler yapmakta kararlıyız. Buna yönelik olarak, zorunlu trafik sigortalarında hizmet kalitesinin yükseltilerek sigortalı memnuniyetinin artırılmasına imkân sağlayacak doğrudan tazmin sistemine ilişkin olarak en iyi dünya uygulamalarını inceleyerek ülkemiz için en uygun modelin geliştirilmesini amaçlamaktayız" dedi.

SİGORTA SKORU HESAPLANACAK: İYİ SÜRÜCÜYE DÜŞÜK FİYAT

Ek olarak trafik kuralı ihlalleri sonucu uygulanan sürücü ceza puanları, sürücü belgelerine el konulma süresi gibi risk değerlendirmesinde esas alınabilecek bilgiler göz önünde bulundurularak sigorta skoru hesaplanması projesini, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımı yapılabilmesine katkı sağlaması ve sigorta şirketleri tarafından primlerin daha adaletli bir şekilde belirlenmesine imkân sağlaması bakımından oldukça önemsediklerini vurgulayan Gürsoy, gündemdeki diğer konuları şu şekilde anlattı:

"Sigorta Tahkim Komisyonu'nun bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirecek düzenlemelerin yanı sıra Sigorta Bilgi Merkezi'nin (SBM) veri paylaşımını düzenleyen ve SBM'nin fonksiyonlarını genişletecek kanun düzenlemeleri gündemimizde. Sigortacılık faaliyetlerinin tüm aşamalarında dijital süreçlerin kullanımına imkan verecek düzenlemeler de yapmayı amaçlıyoruz. Öte yandan artık sermaye yeterliliğinin ötesinde, kurumsal yeterlilik kavramını sektörün gündemine taşımak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda iç sistemlerle ilgili çok önemli bir yönetmelik taslağı hazırladık. Bu yönetmelik taslağı, iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya ve iç denetim fonksiyonlarıyla ilgili, günümüz gereksinimlerini karşılayan çok önemli hususlar içermektedir. Bu yönetmelik yayınlandıktan sonra, sektörün kurumsal yetkinliği ve yeterliliği birkaç basamak birden atlayacaktır.

"FİNANSAL SİGORTALARDA SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"

Ticari hayatın canlılığını temin etmek için geliştirilen devlet destekli alacak sigortasının geliştirilmesi, kefalet sigortası, bina tamamlama sigortası gibi finansal sigortaların geliştirilmesi ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Finansal sigortalarda sektörün önünü açacak düzenlemeler yapmak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tüm bu düzenlemeleri yaparken mevzuatın sadeleştirilmesi yönünde adımlar da atarak ilerlemeyi planlıyoruz. İç sistemler yönetmeliği, mesafeli satış yönetmeliğinin yanı sıra, kısa vadede teknik karşılıklar yönetmeliği ve maden ferdi kaza sigortası uygulamasına ilişkin sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap veren düzenleme hazırlıklarımızın olacağını da bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim.

BES tarafında ise, değişik sigorta ve tasarruf ürünleriyle BES'in bütünleşik bir şekilde ve cazip imkanlarla vatandaşlarımıza sunumunu sağlayacak bir mekanizma üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şekilde, hayatlarının çeşitli dönemlerinde kendilerine destek sağlayabilecek özel bir güvence paketini BES katılımcılarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz."