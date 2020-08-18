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Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol

Trafik kazası yapan aracın değeri düşerken bu değer kaybını sigorta şirketlerinin karşılaması gerekiyor. Ancak birçok kişi bu uygulamadan habersiz. İşte değer kaybını alabilmek için izlemeniz gereken yol.

Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
18.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:43

Türkiye'de her gün binlerce maddi hasarlı kaza gerçekleşiyor. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ayrıca kaskosu bulunan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Ancak bu tamirat sonrasında araçların değerleri düşüyor. Hasarlı oldukları TRAMER kayıtlarına giren araçlar satış sırasında daha düşük değerde satılıyor. Bu durum araç sahibine maddi zarar veriyor. Ancak birçok vatandaşın bilmediği bir hak bulunuyor. Bu da aracın değer kaybının tazmini.

KAYBI SİGORTA ŞİRKETLERİ ÖDÜYOR

Birçok araç sahibi aracının tamiri sonrasında otomobilin yenilendiğini düşünüyor ama durum öyle değil. Aracınız değişen parçaları ya da yapılan boya sebebiyle daha düşük değerde satılıyor. Burada hiçbir kusuru olmamasına rağmen aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor. Sigorta şirketleri ekspertiz raporlarıyla durumu tespit ederek değer kaybını ödüyor.

Sigorta şirketleri bunu ödemeye yanaşmazlarsa, ya da zorluk çıkartırlarsa bu durumda 2 yıllık bir süre içinde dava açma hakkı bulunuyor. Burada değer kaybı parası karşı tarafın sigortasından karşılanıyor. Bu konuda Yargıtay kararları da bulunuyor. Yargıtay değer kaybını zarar kalemleri arasında saydığı için hukuken de bu hakkınız bulunuyor.

Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol

YAZILI BAŞVURU GEREKİYOR

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, aracın hasarının tespiti sırasında verilen ekspertiz raporlarında değer kaybının da bulunması gerekiyor. Bu kaybın maddi miktarı belirlendikten sonra önce sigorta şirketine yazılı başvuru yapmak gerekiyor. Ödenmediği takdirde ise mahkeme yoluna gidiliyor. Bu konu bazı kasko poliçelerinde teminatlar arasında da sayılıyor. O yüzden poliçenizi iyi incelemenizde yarar var. Sizin arabanıza zarar veren aracın sigortası yok ise bu kez kişilere de değer kaybı davası açılabiliyor. Araç ticari bir araç ise değer kaybıyla birlikte aracın tamirde kaldığı sürede meydana gelen kayıplarda talep edilebiliyor.

KAYIP NASIL HESAPLANIYOR?

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün kararına göre araç değer kaybı tespitini sigorta ekspertizleri yapabiliyor. Araç değer kaybı hesaplaması için hasar geçmişi ve niteliği, kilometresi, marka ve model bilgisi, üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, pazar değeri gibi faktörler esas alınıyor.

ARACIYA GEREK YOK

Bu konuda birçok yetkili yetkisiz kişi ve kuruluş kaza yapanları arayarak aracı olmak istiyor. Bunu bazı avukatlık büroları da yapıyor. Normal şartlarda bu işlemler için kimseye ihtiyacınız yok, kimseyi de aracı yapıp paranızı onlara kaptırmanıza gerek yok. Kendiniz sigorta şirketlerine başvurup kolayca işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca birçok sigorta şirketi mobil uygulamadan da bu işlemleri kabul ediyor. Ancak sigorta şirketiyle ya da karşı tarafla bir anlaşmazlık durumu olursa ve dava aşamasına gelinirse o zaman da mutlaka gerçek hukukçulara başvurun.

HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR

- Kaza tespit tutanağı

- Servis raporu ve servis faturası

- Sigorta poliçesi

- Hasara ait fotoğraflar

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