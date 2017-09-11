Trafik Kazası: 2 Yaralı

Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ahmet köyündeki tarlasından evine giden Hüseyin Taşpınar idaresindeki 11 AV 365 plakalı traktöre, Pazaryeri istikametine doğru giden Mehmet Doğan yönetimindeki 11 DY 643 plakalı kamyonet arkadan çarptı.



Kazada kamyonet sürücüsüyle traktörde bulunan Firdevs Akyurt yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.