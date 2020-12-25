Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek
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Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek

25.12.2020 20:48 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:00

Milyonlarca araç sürücüsünü çok yakından ilgilendiren karar resmen yürürlüğe girdi. Yeni karara göre araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, araç sahiplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemine kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilecek.

"Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teknik altyapısı üzerinden araç sahiplerinin sisteme kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilecek.

KAYIT İÇİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPILACAK

Elektronik tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kayıtlı uygun e-posta adresi bulunmayan araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgili birimlerine bizzat başvurarak ya da "www.gib.gov.tr" internet sitesinden kayıt oluşturabilecek.

KİRALIK ARAÇLARDA CEZA KİRALAYAN ADINA DÜZENLENECEK

Ayrıca trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen aracın, ihlal tarihinde kiralık olduğu Kiralık Araç Bildirim Sistemi'nden anlaşılması halinde, trafik idari para cezası karar tutanağı kiralayan adına düzenlenerek tebliğ edilecek.

Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 21:00:11. #1.15#
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