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Marek Hamsik tedavi için ülkesine gitti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Marek Hamsik tedavi için ülkesine gitti

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, tedavi için ülkesi Slovakya'ya gitti.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, tedavi için ülkesi Slovakya'ya gitti.

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik'in konsultasyon amacıyla ülkesine gittiği bildirildi. Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağ baldır kas yaralanması nedeniyle tedavisine devam edilen Marek Hamsik, konsultasyon amacıyla Slovakya'ya gitmiştir. Futbolcumuza yarın MR görüntüleme ve diğer değerlendirmeler yapılacaktır" dedi - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Çelik, Trabzonspor, Slovakya, Spor, Haberler

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