Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi Dünyaca ünlü World Soccer dergisi mayıs ayı sayısında transfer döneminin 100 gözde futbolcusu arasında Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a da yer verdi. Liste de Brezilyalı yıldız Neymar da bulunuyor.

Dünyaca ünlü World Soccer dergisi mayis ayı sayısında transfer döneminin 100 gözde futbolcusunu belirledi. Listede Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır da yer aldi. Brezilyalı Neymar başta olmak üzere birçok süper yıldızın bulunduğu listeye bordo mavili ekibin kalecisi de girmeyi başardı. İNGİLİZ DEVİ LİVERPOOL'UN TAKİBİNDE 2 kez A Milli formayı giyen 24 yaşındaki file bekçisinin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yanısıra Avrupa kulüplerinin radarında olduğu ifade edildi. Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatan Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig'de 25 maçta görev aldı.