Trabzonsporlu futbolcu Yunus Mallı'nın çekilen MR'ında kas spazmı ve ödem tespit edildi
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Trabzonsporlu futbolcu Yunus Mallı'nın çekilen MR'ında kas spazmı ve ödem tespit edildi

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor
Trabzonsporlu futbolcu Yunus Mallı'nın çekilen MR'ında kas spazmı ve ödem tespit edildi

Trabzonspor Kulübünden, Yunus Mallı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulübünden, Yunus Mallı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlanan Yunus Mallı'nın çekilen bel MR'ında kas spazmı ve ödem tespit edildiğini belirtti.

Çelik, Yunus Mallı'nın tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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