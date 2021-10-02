Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, kimse gol olacağını anlayamadı - Haberler Spor
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Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, kimse gol olacağını anlayamadı

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Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, kimse gol olacağını anlayamadı

Bu sezon Bordo-Mavili takımda Bakasetas fırtınası esiyor. Yunan futbolcu, Kayserispor maçında da tabelaya dokundu. 12. dakikada ceza sahası dışında bir an şut fırsatı bulan yıldız futbolcu, müthiş bir falsoyla kalecinin durduğu köşeye golü attı. Topun kalecinin üstüne gitmesi beklenirken havada aldığı ivme, gözlerin pasını sildi.

Süper Lig'e geldiği 2019-20'den bu yana hiçbir oyuncu Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'tan daha fazla gol atamadı. Bakasetas, ligin 8. haftasında 4 gol, 3 asiste ulaştı.

Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse anlayamadı

KİMSE ANLAMADI

Yunan yıldız, 12. dakikada Nwakaeme'den aldığı pas sonrası bir an boşta kaldı. Hiç bekletmeden vuruşunu yapan Yunan yıldız, nefis falsoyla kalecinin tuttuğu köşeye golü attı. Havada falso kazanan topu herkes şaşkınlıkla takip etti. Bakasetas'ın bu sezonki performansı ve golü sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

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