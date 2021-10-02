Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, kimse gol olacağını anlayamadı

Süper Lig'e geldiği 2019-20'den bu yana hiçbir oyuncu Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'tan daha fazla gol atamadı. Bakasetas, ligin 8. haftasında 4 gol, 3 asiste ulaştı.

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Yunan yıldız, 12. dakikada Nwakaeme'den aldığı pas sonrası bir an boşta kaldı. Hiç bekletmeden vuruşunu yapan Yunan yıldız, nefis falsoyla kalecinin tuttuğu köşeye golü attı. Havada falso kazanan topu herkes şaşkınlıkla takip etti. Bakasetas'ın bu sezonki performansı ve golü sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

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