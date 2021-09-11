Trabzonspor, zirvedeki yerini korumak istiyor

Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Süper Lig'de 3'te 3 yaparak sezona iyi başlayan ve zirve koltuğunda yer alan Trabzonspor, yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bordo-mavililer, 7 puanlı rakibini mağlup ederek hem zirvedeki yerini korumak, hem de galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.