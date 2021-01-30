Trabzonspor, Yunus Mallı ve Anastasios Bakasetas ile görüşmelere başlandığını açıkladı
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Trabzonspor, Yunus Mallı ve Anastasios Bakasetas ile görüşmelere başlandığını açıkladı

30.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:04
Trabzonspor, Yunus Mallı ve Anastasios Bakasetas ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg Kulübünde forma giyen Yunus Mallı ve Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg Kulübünde forma giyen Yunus Mallı ve Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, profesyonel futbolcular Yunus Mallı ile Anastasios Bakasetas'ın bodo-mavili kulübe transferleri konusunda görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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