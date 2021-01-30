Trabzonspor Yunus Mallı ile Bakasetas'ı transfer ediyor
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Trabzonspor Yunus Mallı ile Bakasetas'ı transfer ediyor

30.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:48

Trabzonspor Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg Kulübünde forma giyen Yunus Mallı ve Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor, transfer bombalarını patlatıyor. Bordo mavililer, milli futbolcu Yunus Mallı ve Aytemiz Alanyasporlu Anastasios Bakasetas'ı renklerine bağlamaya çok yakın.

Karadeniz ekibinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada açıklamada, profesyonel futbolcular Yunus Mallı ile Anastasios Bakasetas'ın bodo-mavili kulübe transferleri konusunda görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Öte yandan Yunan futbolcu Bakasetas sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. 27 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

YUNUS BUGÜN GELİYOR

Öte yandan Yunus Mallı'nın ise bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul'a, daha sonra Trabzon'a geleceği kaydedildi.

Trabzonspor Yunus Mallı ile Bakasetas'ı transfer ediyor
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