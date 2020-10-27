Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Newton'ın yerine Abdullah Avcı'yı düşünüyor
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Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Newton'ın yerine Abdullah Avcı'yı düşünüyor

27.10.2020 10:46 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:20

Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırmayı planlıyor. Adaylar arasında Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve bordo mavililerin efsane futbolcuları Şota ile Fatih Tekke bulunuyor.

Süper Lig'de sezona beklenenden oldukça uzak bir şekilde başlayan Trabzonspor'da, Eddie Newton'ın yerine teknik direktör arayışları başladı.

Geçtiğimiz sezon son haftalarda kaybedilen şampiyonluğun ardından Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımın başına İngiliz antrenör Eddie Newton'u getirmişti. Süper Lig'e yine şampiyonluk parolasıyla giren Karadeniz ekibinde, ilk 6 hafta sonunda istenen sonuçlar gelmedi.

Sadece bir galibiyet alabilen ve topladığı beş puanla zirvenin uzağında kalan bordo-mavililerin, son olarak Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmesi camianın sabrını taşırdı. Alınan mağlubiyetin ardından Trabzonspor yönetimi dün telekonferans yöntemiyle bir toplantı yaptı.

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Newton'ın yerine Abdullah Avcı'yı düşünüyor
Şota Arveladze

ŞOTA VE FATİH TEKKE DÜNDEMDE

Yönetim kurulu, bu konudaki tüm sorumluluğu Başkan Ahmet Ağaoğlu'na verdi. Ağaoğlu'nun da yönetim kurulunun da teknik direktör değişikliği konusundaki kararını kısa süre içerisinde vermesi ve bunu kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Bordo-mavili kulüpte toplantıda gündeme gelen isimlerin Abdullah Avcı, Fatih Tekke ve Şota olduğu öğrenilirken, bazı yöneticilerin de farklı isimler önerdiği öğrenildi. Ancak daha önce bir görüşme gerçekleştirilen ve rakamsal konular dahil tüm konuların masaya yatırıldığı Abdullah Avcı'nın ise ön planda olduğu öğrenildi. Bu konuda birkaç gün içinde sıcak gelişmeler bekleniyor.

AVCI İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Abdullah Avcı ile bir iki gün içinde bir araya geleceği belirtildi. Ağaoğlu sezon başında Avcı ile bir araya gelmişti. 57 yaşındaki hoca bir sunum gerçekleştirmiş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi taraflar yeniden bir araya gelecek.

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Newton'ın yerine Abdullah Avcı'yı düşünüyor

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Haber Yorumları (5)
GADDAR: DESENİZE TS BU SEZON PERTİNYO !!! TS ABDULLAH AVCI YA KALDIYSA GEÇMİŞ OLSUN !!!
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HARUN: Newton un yardımcısı yok mu onu göreve getirin. Basiretsiz yönetim. Ahmet Ağaoğlu nu televizyonlardaki yorumlarından akıllı adam sanmıştım o da boş çıktı
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1234: avcı olmaz şota ya da tekke en mantıklısı eğer ligin en kötü futbol oynayan takımlarından birine 1 sıfırdan maç veriyorsan yapacak bişey yok
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