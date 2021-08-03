Trabzonspor yıldızını kaybetti! Caleb Ekuban, resmen Genoa'da

Bordo-Mavililer, Caleb Ekuban'ın transferi için İtalya Serie A ekibi Genoa ile görüşmelere başlandığını resmen KAP'a bildirdi. Trabzonspor'dan ayrılmak için baskı yapan Caleb Ekuban, sabah saatlerinde İtalya'ya uçtu.