Trabzonspor yıldızını kaybetti! Caleb Ekuban, resmen Genoa'da
Bordo-Mavililer, Caleb Ekuban'ın transferi için İtalya Serie A ekibi Genoa ile görüşmelere başlandığını resmen KAP'a bildirdi. Trabzonspor'dan ayrılmak için baskı yapan Caleb Ekuban, sabah saatlerinde İtalya'ya uçtu.
Bordo-Mavililer, en önemli yıldızlarından Caleb Ekuban'ı yuvada tutmayı başaramadı.
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anılan forvet oyuncusu Caleb Ekuban, transferine resmiyet kazandırmak için şehirden ayrıldı.
Kulüp tarafından izin verilen Ekuban'ın Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği ve buradan da İtalya'ya hareket edeceği belirtildi.
"GENOA İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI"
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.