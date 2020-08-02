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Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı

Trabzonspor Kulübü, A takımda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam etme kararı alındığını duyurdu.

Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı
02.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:08

Trabzonspor Kulübü, A takımda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam etme kararı alındığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları (2)
ORHAN: aynı tas aynı hamam bu nedır adam gıbı ısı antronerluk olan bırını getırın bu nedır anlamıyorum valla bılla yazık ya
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KADİR: 5-6 hafta sonra malzemesi teknik direktör olur herhalde
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500
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