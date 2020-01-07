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Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Bordo-mavili takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı.

07.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:19

Bordo-mavili takım, 'nın Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı.

Kaynak: Dugout

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