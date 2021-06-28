Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
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Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi

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Trabzonspor'la 2 yıllık anlaşma imzalayan dünyaca ünlü yıldız Marek Hamsik, Trabzon'a geldi. Taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Slovak futbolcu, Salı günü resmi sözleşmeyi imzalayacak ve sonrasında 10 günlük tatile gidecek. Bordo-mavili kulüp, 33 yaşındaki futbolcuya 2 sezonda toplam 3 milyon euro garanti ücret ödeyecek.

Slovakya Milli Takımı ile EURO 2020 finallerinde mücadele ettiği sırada Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzalayan Marek Hamsik, özel uçak ile Trabzon'a geldi. Bordo-mavili taraftarların coşkuyla karşıladığı Slovak oyuncu sevgi gösterileri arasında kendisini bekleyen araca zorlukla binerek konaklayacağı otele geçti.

HER BİR SEZON İÇİN 700 BİN EURO ALACAK

Trabzonspor Kulübü, yarın oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra imza töreni düzenleyecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirilecek imza törenine başkan Ahmet Ağaoğlu da yer alacak. Slovak oyuncu bordo-mavili kulüpte yer alacağı 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca futbolcuya her bir sezon için 700 bin Euro imza ücreti ödenecek.

Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
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