Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan, sağlık kontrolünden geçirildi - Haberler Spor
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Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan, sağlık kontrolünden geçirildi

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan, sağlık kontrolünden geçirildi
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor'un Altınordu'dan transfer ettiği genç forvet Enis Destan sağlık kontrolünden geçirildi.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Trabzonspor'un Altınordu'dan transfer ettiği genç forvet Enis Destan sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Enis Destan'ın Medical Park Yıldızlı Hastanesinde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kontrolde eko ve efor testine tabi tutulan futbolcumuza çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı." ifadelerine yer verildi.

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri

Trabzonspor, Enis Destan, Altınordu, Spor, Haber

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