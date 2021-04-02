Trabzonspor'un Sivasspor maçı kafilesinde 6 eksik
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Trabzonspor'un Sivasspor maçı kafilesinde 6 eksik

Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor
Trabzonspor'un Sivasspor maçı kafilesinde 6 eksik

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp, karşılaşma için Sivas'a hareket etti.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp, karşılaşma için Sivas'a hareket etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalara yer verildi. Bordo-mavililer antrenmanın ardından saat 16.00'da özel uçak ile Sivas'a hareket etti. Takım Sivas'ta kampa girerek maç saatini bekleyecek.

KADRODA 6 EKSİKBu arada Trabzonspor Kulübü, Sivasspor maçı kamp kadrosunu da açıkladı. 22 kişilik kafilede şu oyuncular bulunuyor: Uğurcan, Erce, Arda, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hosseini, Hugo, Serkan, Hüseyin, Marlon, Faruk Can, Hakan, Abdulkadir Parmak, Baker, Yunus, Flavio, Bakasetas, Safa, Ekuban, Yusuf ve Nwakaeme.Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat, Trondsen ile Afobe'nin yanı sıra kart cezalısı Djaniny kafilede yer almadı.Sivasspor ile Trabzonspor, yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Sivasspor maçı kafilesinde 6 eksik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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