SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Trabzonspor'un kadro maliyeti azaldı - Spor
Daniel Sturridge, Trabzonspor, Spor

Trabzonspor'un kadro maliyeti azaldı

Süper Lig'in ikinci yarısı devam ederken sürpriz bir şekilde önce Daniel Sturridge, ardından da John Obi Mikel'in sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak fesheden Trabzonspor, 21 milyon 300 bin TL'lik yıllık maaş yükünden kurtulurken, yıllık kadro maliyetini de 126 milyon 157 bin 400 TL...

18.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:04
Trabzonspor'un kadro maliyeti azaldı

Süper Lig'in ikinci yarısı devam ederken sürpriz bir şekilde önce Daniel Sturridge, ardından da John Obi Mikel'in sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak fesheden Trabzonspor, 21 milyon 300 bin TL'lik yıllık maaş yükünden kurtulurken, yıllık kadro maliyetini de 126 milyon 157 bin 400 TL rakamlarından 104 milyon 857 bin 400 TL'ye düşürdü.

UEFA'nın zorunlu kıldığı Finansal Fair Play kurallarına uyma noktasında 2018-19 sezonundan başlayarak önemli oyuncuları ile yollarını ayıran ve özellikle de bu sezon kadro maliyetini önemli düzeyde azaltan Trabzonspor, sezon başında transfer edilen Daniel Sturridge ile John Obi Mikel'in ayrılıklarından sonra yıllık maaş maliyetini 21 milyon 300 bin TL daha düşürdü. Geçtiğimiz haftalarda Daniel Sturridge ile ve son olarak John Obi Mikel ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini fesheden bordo-mavililerde 126 milyon 157 bin 400 TL olan yıllık kadro maliyeti, bu iki oyuncu ile yolların ayrılmasının ardından 104 milyon 857 bin 400 TL'ye geriledi.

GELEN VE GİDENLERLE KADRO MALİYETİ YAKLAŞIK 21 MİLYON TL AZALDIDevre arası bordo mavili takımın kadrosuna katılan Ndiaye, Guilherme, da Costa, Messias ve Bilal için toplam yıllık 13 milyon 581 bin TL maaş ödeyecek olan bordo-mavililerde devre arası transfer döneminde Ogenyi Onazi, Ivanildo Fernandes, Donis Avdijaj ve Fıratcan Üzüm de takıma veda etmiş, bu dört oyuncu ile de yolların ayrılmasının ardından kadro maliyeti 13 milyon 220 bin TL daha düşmüştü. Devre arası transfer dönemi ve son olarak Sturridge ile Mikel'in ayrılıklarının ardından ikinci yarı itibariyle toplamda 34 milyon 520 bin TL'lik maaş yükünden kurtulan Trabzonspor'da gelen oyuncuların maaşları da eklendiğinde kadro maliyetinde toplamda 20 milyon 939 bin TL civarı bir düşüş yaşandı.7 OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZÖte yandan Trabzonspor'da 7 oyuncunun durumu ise sezon sonunda belli olacak. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve devre arası sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlanamayan Joao Pereira, Filip Novak ile Jose Sosa, kiralık olarak takıma katılan ve satın alma opsiyonu bulunan Badou Ndiaye, sözleşme opsiyonunun kullanılması durumunda Majid Hosseini, Manoel Messias ve Bilal Başacıkoğlu'nun durumları sezon sonu yapılacak son değerlendirme ve görüşmelerin ardından netlik kazanacak.DA COSTA'NIN SÖZLEŞME OPSİYONU İÇİN 3 MAÇ KALDI

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı ve sözleşmesinde, '2019-20 sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk on bir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır' maddesi bulunan savunma oyuncusu Manuel da Costa'nın opsiyonun devreye girmesine 3 maç kaldı. Bordo-mavili takımda 5 lig ve 2 kupa mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki deneyimli stoper, kalan periyotta lig ve kupada toplamda 3 maça daha ilk 11'de başlaması durumunda sözleşmesi 2020-21 sezonuna kadar uzayacak.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Spor
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Spor
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Spor
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz Spor
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz
İstanbul'da 'Koronavirüse iyi geliyor' yalanı 3 kişiyi canından etti Spor
İstanbul'da "Koronavirüse iyi geliyor" yalanı 3 kişiyi canından etti
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı...
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tom Hanks Ece Erken Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Trabzonspor'un kadro maliyeti azaldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 13:24:39. #1.15#
title