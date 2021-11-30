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Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton, Başakşehir'de

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton, Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'da teknik direktör olarak görev yapmış olan İngiliz futbol adamı Eddie Newton'un Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) -

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'da teknik direktör olarak görev yapmış olan İngiliz futbol adamı Eddie Newton'un Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Turuncu lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton'u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi, kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi, uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi gibi görevlerden sorumlu olacak.  Eddie Newton'a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."


- Newton

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