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Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı

Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

A Milli Takım eski teknik direktörü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanvekili ve Trabzonspor'un efsane teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer ölümünün 1'inci yıldönümünde kabri başında anıldı.

A Milli Takım eski teknik direktörü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanvekili ve Trabzon spor'un efsane teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer ölümünün 1'inci yıldönümünde kabri başında anıldı.

Trabzon spor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan tek kişi olarak adını tarihe yazdıran ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Türk futbolunun duayen ismi Özkan Sümer, ölümünün 1'inci yılında Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Efsane hoca Özkan Sümer'in kabrinde düzenlenen törene Trabzon spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon spor eski başkanı Mustafa Günaydın, A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzon spor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, spor camiasından çok sayıda isim, Sümer'in ailesi ve sevenleri katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çelenk gönderdi.

Özkan Sümer'le ilgili düşüncelerini paylaşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor'da ilk teklifi Özkan Sümer'den almıştım. 10 Kasım'da Trabzon'a geldim. 11 Kasım'da beni aradı. "Biz istemiştik, olmadı ama çok iyi olacak" dedi. "Ziyaret etmek istiyorum seni ben sana haber veririm" dedi, 22'sinde de hayatını kaybetti. Renkli yüzüyle, kendini geliştiren biri olarak hem şehre hem Türk futboluna önemli katkı sağladı. Rahmetle anıyoruz" dedi.


Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı

Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı

Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı

Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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