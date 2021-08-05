Trabzonspor'un efsaneleri yıldızları ile kapışacak
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Trabzonspor'un efsaneleri yıldızları ile kapışacak

Trabzonspor'un efsaneleri yıldızları ile kapışacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 7-8 Ağustos tarihlerinde 'futbol şöleni' düzenliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 7-8 Ağustos tarihlerinde 'futbol şöleni' düzenliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzonspor'un efsanelerini ve eski yıldız futbolcularını bir araya getiriyor. Efsaneler ve yıldız futbolcular, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 7-8 Ağustos tarihlerinde Trabzonlulara adeta futbol şöleni yaşatacak.

Futbol şölenine efsane futbolculardan Ali Kemal Denizci, Serdar Bali, Hüseyin Tok, Necati Çağlayan, Güngör Şahin Kaya, Ahmet Ceyhan, Necdet Ergün, Necmi Perekli, Bekir Barçın, Mehmet Cemil Altın, Hasan Şengün (Dobi Hasan), Bahaddin Güneş, Şenol Ustaömer, Murat Şimşek ve Ali Yılmaz katılırken, yıldız futbolculardan ise Hami Mandıralı, Fatih Tekke, İbrahim Yattara, Orhan Kaynak, Orhan Çıkrıkçı, Abdullah Ercan, Osman Özköylü ve Oktay Derelioğlu yer alacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen futbol şöleninde, müsabakaların ardından kupa töreni düzenlenecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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