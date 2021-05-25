SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi
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SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldiTolga SAĞLAM-Selçuk BAŞARTRABZON, (DHA)- Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki kanat oyuncusu Gervinho ile 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres, kente geldi.

SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞARTRABZON, (DHA)- Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki kanat oyuncusu Gervinho ile 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres, kente geldi.

İtalya'dan özel uçakla gelen ve saat 19.45'de Trabzon Havalimanı'na inen Gervinho ile Bruno Peres, burada Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Bordo-mavili taraftarlar da, havalimanından çıkışında iki oyuncuya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarda bulunurken, bu sırada Gervinho taraftarlara doğru giderek onlarla el sıkıştı. İki oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı. Gervinho ile Peres'in Trabzon'da yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından sağlık kontrolünden geçtikten sonra transferlerinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Mevcut piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Gervinho bu sezon İtalya Serie A'da Parma formasıyla 27 karşılaşmaya çıkıp 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyinen ve 2.5 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Peres ise bu sezon 44 karşılaşmada görev aldı, 2 gol, 4 asistle de skora katkı sağladı.

SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi
SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi
SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi
SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi
SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi
SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi
SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi
SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi
SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi
SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi
SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi
SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi
SPOR Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Onyekuru menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi
Onyekuru menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi
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