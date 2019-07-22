Trabzonspor'un Adebayor teklifi ortaya çıktı

Golcü transferi için girişimlerini hızlandıran Trabzonspor gündemine Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'u aldı.

Trabzonspor, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Adebayor için temaslara başladı. Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor, Adebayor'a seneliği 2,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.

34 yaşındaki forvet Bordo-Mavililerin teklifini yeşil ışık yaktı.