Trabzonspor'un Adebayor teklifi ortaya çıktı

Yeni sezon öncesinde golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Adebayor'a 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.

Golcü transferi için girişimlerini hızlandıran Trabzonspor gündemine Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'u aldı.

Trabzonspor, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Adebayor için temaslara başladı. Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor, Adebayor'a seneliği 2,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.

34 yaşındaki forvet Bordo-Mavililerin teklifini yeşil ışık yaktı.

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