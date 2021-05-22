Trabzonspor'un kupa göndermesine Fenerbahçe'den 'Sus' cevabı
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Trabzonspor'un kupa göndermesine Fenerbahçe'den 'Sus' cevabı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bordo-Mavililer sosyal medya hesabından, "Emek, yürek, alınteri! Tertemiz şampiyon... Sene hep 2011" paylaşımıyla Fenerbahçe'yi hedef aldı. Sarı-Lacivertller'den ise yanıt çok hızlı geldi. Fenerbahçe, 2011 şampiyonluk anonsuyla birlikte 'Sus' emojisini paylaşımına ekledi. İki takımın taraftarları da sosyal medyada atışmaya girdi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 2011 çekişmesi sürüyor. Bordo-Mavililer, 2011'deki 3 Temmuz sürecinde şampiyonluğun ellerinden alındığını düşünüyor. Fenerbahçe cephesi ise kumpasa uğrayan ve mağdur olan tarafın kendileri olduğu fikrini paylaşıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da iki kulüp sosyal medyadan atıştı. İlk hareket Trabzonspor'dan geldi.

Trabzonspor'un 2011 senesiyle ilgili göndermesine Fenerbahçe'den 'Sus' cevabı

"TERTEMİZ ŞAMPİYONLUK"

Trabzonspor, "Emek, yürek, alınteri! Tertemiz şampiyon... Sene hep 2011" paylaşımıyla Fenerbahçe'yi hedef aldı.

Trabzonspor'un 2011 senesiyle ilgili göndermesine Fenerbahçe'den 'Sus' cevabı

"DİRENİŞİN SİMGESİ FENERBAHÇE"

Fenerbahçe de yarım saat içinde Trabzonspor'a cevap verdi. Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk anonsunun olduğu videoda, 'Direnişin Simgesi' notunu düştü ve 'Sus' emojisi kullandı. Fenerbahçe'nin bu paylaşımı büyük etkileşim aldı.

Trabzonspor'un kupa göndermesine Fenerbahçe'den 'Sus' cevabı
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