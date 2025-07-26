Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE! Trabzonspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda, İLK 11'LER KİM?
Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Ümraniyespor ilk 11'leri kim? İşte, Trabzonspor Ümraniyespor maçına ilişkin tüm detaylar ve FULL HD ŞİFRESİZ CANLI İZLEME LİNKİ…
Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak maçın yayın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar "Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Ümraniyespor canlı nereden izlenir, saat kaçta? Trabzonspor Ümraniyespor maçında ilk 11'ler kim? İşte, maç ile ilgili tüm ayrıntılar…
ÜMRANİYESPOR- TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli bir hazırlık maçına çıkıyor. Bordo-mavili ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçında hem teknik heyet hem de taraftarlar, takımın son durumunu yakından görme fırsatı bulacak.
Karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle beklenirken, yayın bilgileri de netlik kazandı. Trabzonspor – Ümraniyespor mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilere aktarılacak. Böylece taraftarlar, takımlarını ekran başından ücretsiz bir şekilde takip edebilecek.
ÜMRANİYESPOR- TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇI İLK 11'LER!
Trabzonspor'un ilk 11'i: Erol Can, Salih, Serdar, Pina, Arif, Ozan, Jabok, Boran, Cham, Nwakaeme, Sikan