Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Inter ile Çeyrek Finalde Karşılaşıyor

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Girişlerin VIP tribünü haricinde ücretsiz olacağı karşılaşmada temsilcimiz Trabzonspor rakibini elerse, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Salzburg (Avusturya) - Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Trabzonspor İnter ne maçı? Trabzonspor İnter'i elerse kiminle eşleşecek?

TRABZONSPOR İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Inter arasındaki UEFA Gençlik Ligi maçı, TRT Spor, UEFA.tv kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRABZONSPOR İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor İnter maçı, 1 Nisan Salı günü oynanacak.

Trabzonspor İnter maçı, saat 17:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR İNTER MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor İnter maçı henüz başlamadı.

TRABZONSPOR İNTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ve Inter, karşı karşıya geleceği UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR İNTER NE MAÇI?

UEFA Gençlik Ligi'nde zorlu rakipleri eleyerek son sekiz takım arasına giren ve bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde bugün İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Girişlerin VIP tribünü haricinde ücretsiz olacağı karşılaşmada temsilcimiz Trabzonspor rakibini elerse, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Salzburg (Avusturya) - Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.