Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
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Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı

Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında yapacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı.

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Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında yapacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı.

Bordo-mavililer cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayan idmanda takım iki grup halinde çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda birinci gruptaki oyuncular kuvvet çalışması yaptı, ikinci gruptaki oyuncular ise U19 takımıyla antrenman maçı oynadı. A takım karşılaşmayı Baker, Süleyman ve Flavio'nun golleriyle 3-0 kazandı. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların katılamadığı antrenmanda Trondsen, Nwakaeme, Berat, Kamil Ahmet ve Abdülkadir Ömür kuvvet çalışan oyuncular arasında yer aldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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