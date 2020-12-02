Trabzonspor Tesisleri'nde mescit ve şapel hizmete girdi
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Trabzonspor Tesisleri'nde mescit ve şapel hizmete girdi

02.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:55

- Trabzonspor Tesisleri'nde mescit ve şapel hizmete girdi Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 2013 yılında yapımına başladığı mescit ve şapel uzun bir aradan sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.

- Trabzonspor Tesisleri'nde mescit ve şapel hizmete girdi

TRABZON - Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 2013 yılında yapımına başladığı mescit ve şapel uzun bir aradan sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun, bordo-mavili takımdaki Müslüman ve Hristiyan oyuncuların ibadetlerini rahat şekilde yerine getirmeleri amacıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 2013 yılında mescit ve şapel yapımına karar vermişti. O dönem inşaatına başlanan şapel ve mescit aradan geçen zaman içerisinde yönetimlerin ilgi göstermemesi nedeniyle tamamlanamamıştı. Ancak mevcut yönetimin mescit ve şapeli yeniden inşaatını tamamlamak için yaptığı girişim sonuçlandı. 84 metrekarelik Osmanlı mimarisine uygun bir mescit ile 26 metre karelik bir şapel tesisler içerisinde futbolcuların ve personelin hizmetine sunuldu.

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Trabzonspor kulübünün hizmete soktuğu mescit ve şapele futbolcular ise yoğun ilgi gösterdi. Daha önce ibadetlerini kendi odalarında yapan oyuncuların tesisler içerisindeki mescit ve şapele birlikte veya tek tek giderek gün içerisinde ibadetlerini tamamladığı öğrenildi. Özellikle yabancı oyuncuların kulübün kendilerine sunduğu bu özel ilgiden dolayı oldukça memnun olduğu ifade edildi.

Trabzonspor Tesisleri'nde mescit ve şapel hizmete girdi
Trabzonspor Tesisleri'nde mescit ve şapel hizmete girdi
Trabzonspor Tesisleri'nde mescit ve şapel hizmete girdi
Trabzonspor Tesisleri'nde mescit ve şapel hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN

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