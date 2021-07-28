Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan İshaklı Mahallesi'ne ziyaret
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan İshaklı Mahallesi'ne ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan İshaklı Mahallesi'ne ziyaret
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonluların çoğunlukta yaşadığı İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı İshaklı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonluların çoğunlukta yaşadığı İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı İshaklı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinleri ve minik Trabzonspor taraftarlarıyla bir süre sohbet gerçekleştiren Avcı, muhtar Ali Cinel'e imzalı forma hediye etti.

Muhtar Ali Cinel ve Beykoz Trabzonlular Derneği Başkanı Kadir Çakıroğlu ise ziyaret anısına Abdullah Avcı'ya hediye takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan İshaklı Mahallesi'ne ziyaret - Haberler Spor
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