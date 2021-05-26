Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Belhanda'yı takımında görmek istiyor

Galatasaray'da TT Stadı'nın zeminini eleştirmesinden sonra sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda için Trabzonspor devrede. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Faslı yıldızı yeni sezonda takımında görmek istiyor.

Trabzonspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bordo-mavililerin gündeminde Lucas Biglia ve Enzo Roco gibi isimler bulunurken Belhanda için de nabız yoklanacak. Faslı futbolcuyu Abdullah Avcı'nın özel olarak istediği öğrenildi.

ÇOK YAKINDAN İLGİLENİYORLAR

Trabzonspor'un transfer gündemine ilişkin Fanatik'ten Yakup Çınar, "Lucas Biglia'yı Abdullah Avcı, devre arasında da istemişti ancak Karagümrük bu transfere sıcak bakmamıştı. İlerleyen yaşına rağmen kalitesini Türkiye'de de gösterdi. Roco, Beşiktaş'tan kiralık olarak gitmişti. Beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Trabzonspor, bu iki ismi gündeme aldı. Roco'nun bonservisi elinde. Onun transferinin gerçekleşme ihtimali daha yüksek. Biglia transferi zor görünüyor. Biglia dışında da Belhanda ile çok yakından ilgileniyor Trabzonspor. Abdullah Avcı, kendisini kadroda görmek istiyor" ifadelerini kullandı.