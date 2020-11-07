Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştı
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Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştı

07.11.2020 18:13 | Son Güncelleme: 07.11.2020 18:16
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştı

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bordo-mavili kulübün bir süredir Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

Her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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