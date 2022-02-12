Trabzonspor taraftarları yarın stada ücretsiz taşınacak

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maç için taraftarları otobüslerle stadyuma ücretsiz taşıyacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, otobüsler Of ve Beşikdüzü ilçelerinden saat 16.00'da, Maçka ilçesinden 17.30'da, Ortahisar ilçesi Sahil Peron (Ganita) ve Yeni Mahalle İpekyolu Fuar Alanı'ndan ise 17.30-17.45-18.00-18.15'de Medical Park Stadyumu'na hareket edecek.

Taraftar, maç biletini göstererek Ganita ve İpekyolu Fuar Alanı'ndaki otoparklardan da ücretsiz faydalanabilecekler.