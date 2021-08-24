Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil'i renklerine bağladı
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Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil'i renklerine bağladı

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Bordo-Mavililer, Bologna'da forma giyen 28 yaşındaki solak stoper Stefano Denswil'i kadrosuna kattı. Karadeniz ekibinin KAP'a yaptığı bildirimde, futbolcunun kiralanması için görüşmelere başlandığı belirtildi.

Trabzonspor, Stefano Denswil'in geçici transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Stefano Denswil'i resmen kadrosuna kattı

"GEÇİCİ TRANSFER"

Trabzonspor'dan, "İtalya'nın Serie A ekiplerinden Bologna'nın profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" açıklaması yapıldı.

Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil'i renklerine bağladı
Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil'i renklerine bağladı
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