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Trabzonspor Sörloth için 20 milyon euro isteyince, RB Leipzig transferden vazgeçti

Trabzonspor'un Sörloth talebi, Almanlara geri adım attırdı. RB Leipzig, Trabzonspor'un 20 milyon euroluk isteğini çok bularak Alexander Sörloth transferinden vazgeçti.

04.09.2020 09:33 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:04

Trabzonspor ile RB Leipzig arasındaki Alexander Sörloth görüşmelerine son nokta kondu.

Bild'de yer alan habere göre; Leipzig, Trabzonspor'un belirlediği 20 milyon euro'luk bonservis bedelini çok fazla buldu. Leipzig'in Sörloth'u gündemine alırken daha düşük bir bedeli beklediği ancak bu fiyatın imkanlarının çok ötesinde olduğu bilgisi verildi.

Leipzig'in bunun üzerine B planına geçtiği ve Fiorentina'nın 20 yaşındaki forveti Dusan Vlahovic ile Dinamo Zagreb'in 25 yaşındaki forveti Bruno Petkovic'i gündemine aldığı bilgisi verildi. Alman kulübü, önümüzdeki günlerde iki forvet için transfer görüşmelerine başlayacak.

AĞAOĞLU: BU TEKLİFLERE EVET DEMEYE NİYETİMİZ YOK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da geçtiğimiz gün verdiği röportajda Alexander Sörloth için Leipzig cephesinin ciddi ısrarcı olduğunu söylemişti.

Ağaoğlu'nun Leipzig'den gelen Sörloth teklifiyle ilgili sözleri şu şekilde:

"Sadece Uğurcan Çakır ve Sörloth'a ciddi teklif geldi. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Başka hiçbir oyuncumuzla ilgili teklifle karşılaşmadık. Beklentilerin altında tekliflerdi. Bu tekliflere 'Evet' demeye hiç niyetimiz yok. Transfer limitinden ve UEFA'nın FFP'sinden dolayı sınırlı bütçeyle hareket etmek durumundayız."

Trabzonspor Sörloth için 20 milyon euro isteyince, RB Leipzig transferden vazgeçti
Haber Yorumları (2)
FB: BİR FENERLİ OLARAK ŞUNU DİYORUM. MURİÇ İN 20 MİLYON ETTİĞİ BİR YERDE ŞÖRLOT 40 MİLYON EURO EDER. HADİ DAĞILIN
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KARA BEHCET: Bı yalan daha bu fenev ile Trabzon ne kadar yalancı yarim utanma da yok ne diyelim ne de olsa pontuskardesler....
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