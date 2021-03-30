Trabzonspor, son 10 sezonun deplasman rekoruna yakın

Trabzonspor bu sezon en çok puanı dış sahada elde ederken, önündeki 2 deplasman karşılaşmasından en az 4 puan çıkarırsa, bu alanda son 10 sezonun en iyi performansına imza atacak.

Trabzonspor bu sezon en çok puanı dış sahada elde ederken, önündeki 2 deplasman karşılaşmasından en az 4 puan çıkarırsa, bu alanda son 10 sezonun en iyi performansına imza atacak.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 30 maçta topladığı 55 puanın 30'unu deplasmanda hanesine yazdıran Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçı kazanırsa geçen sezonki dış saha performansına ulaşacak. Bordo-mavililer, deplasmanda sonraki Çaykur Rizespor karşılaşmasından da puan ya da puanlar alması durumunda ise 17 maçlar sonunda dış sahada 42 puan topladığı 2010-11 sezonunun ardından en iyi dış saha performansını sergileyecek.

SON 10 SEZONUN EN İYİSİ 2010-11, EN KÖTÜSÜ 2015-16Bu sezon dış sahada 15 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 30 puan toplayan bordo-mavililer, 2019-20 sezonunda ise 17 dış saha maçında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 33 puanı hanesine yazdırmıştı. Son 10 sezonun en başarılı dönemini yaşadığı ve 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra bu alanda en az puanı 2015-16 sezonunda 13 puanla hanesine yazdıran Karadeniz ekibi, 2011-12 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 15, 2013-14 sezonunda 19, 2014-15 sezonunda 18, 2016-17 sezonunda 28, 2017-18 sezonunda 26, 2018-19 sezonunda 26 puan toplayabilmişti.MİLLİLER DÖNÜYOR, BERAT VE KAMİL AHMET ZORBu arada Süper Lig'in 32'nci haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak olan ve bu maç için cuma günü Sivas'a hareket edecek olan Trabzonspor'da kadro da yavaş yavaş toplanmaya başlıyor. İznini tamamlayan Nwakaeme, kente dönüp çalışmalara başlarken, sakatlıklarının ardından takıma katılmaları beklenen Berat ve Kamil Ahmet'in durumları ise belirsizliğini koruyor. Henüz takımla çalışamayan iki oyuncu yüksek ihtimalle Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmeyecek. Karadeniz ekibinde, ülkelerinin milli takımlarında yer alan oyuncular da yarından itibaren Trabzon'a dönecek. Milli takımlardaki futbolcuların tamamının perşembe günü antrenmana katılımı bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM