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Trabzonspor savunmasına nazarlık

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Trabzonspor savunmasına nazarlık

Süper Lig'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra takım savunmasındaki istatistikleriyle ön plana çıkan Trabzonspor, son iki haftada ise gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle bu bölgede önemli sıkıntılar yaşıyor.

Süper Lig'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra takım savunmasındaki istatistikleriyle ön plana çıkan Trabzonspor, son iki haftada ise gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle bu bölgede önemli sıkıntılar yaşıyor.

Süper Lig'in son iki haftasında savunma bölgesinde görev yapan Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen'in kırmızı kart görmeleri nedeniyle müsabakaları 10 kişi tamamlamak zorunda kalan Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı öncesi bu bölgede ciddi arayışlara girdi. Cezaları nedeniyle iki oyuncudan bu maçta yararlanamayacak olan Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakat oyuncuların bir an önce takıma katılmasını beklerken takım içinde de farklı alternatifleri düşünmeye başladı.

Konyaspor maçında ısınma sırasında sakatlanan Denswil, yaşadığı sakatlığın ardından cumartesi günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışılırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor müsabakasında görev verdiği genç stoper Ahmetcan Kaplan'ın da hazır olmasını istedi. Bu sezon savunmanın solunda görev yapan Tröndsen'in ise tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Antrenmanlardaki durumuna göre maç kadrosunda olup, olmayacağına karar verilecek.

Nazar değdi

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra takım savunmasında büyük bir gelişme gösteren Trabzonspor, Vitor Hugo ve Edgar le'de yakaladıkları uyumla rakipleri karşısına adeta duvar örmüştü. Avcı'nın gelişinden sonra geçtiğimiz sezon 13 maçta kalesini gole kapatan Trabzonspor, bu sezon ise 7. haftalık bölümde iki maçta kalesini gole kapatabildi. Son haftalarda ise bu bölgede cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu dikkat çekerken, Karadeniz ekibi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldığı Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında rakiplerine yenilmedi.

Kale yıkılmıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in son iki haftasında savunma bölgesinde ciddi sorunlar yaşasa da rakiplerine boyun eğmiyor. Geride kalan 7. haftalık bölümünde geçtiğimiz sezona göre rakip kaleye daha çok gol gönderdi. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon söz konusu haftalarda 9 gol atıp, kalesinde ise 14 gol görmüştü. Bu sezon ise 14 gol atan Karadeniz ekibi kalesinde ise 7 gol gördü. - TRABZON

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