Trabzonspor ve Samsunspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Trabzonspor Samsunspor MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Samsunspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Samsunspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Trabzonspor Samsunspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

TRABZONSPOR SAMSUNSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Samsunspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR SAMSUNSPORİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor 11'i:



Samsunspor 11'i: